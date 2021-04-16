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За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

В частности, в пригороде населенного пункта Майорское российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник совершил обстрел в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески – из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорское был зафиксирован пролет вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

По состоянию на 7:00 16 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
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