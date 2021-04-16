Адвокаты имеют право пользоваться общественным транспортом во время локдауна по служебным удостоверениям. Об этом заявил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
По его словам, такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов столицей должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан», - написал Бондаренко.
Заместитель городского головы поблагодарил юристов Петра Рябенко, Зою Ярош, Надежду Коренную за профессиональную адвокацию процесса.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время