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Пятый президент Петр Порошенко, находящийся сейчас за пределами Украины, задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.

Об этом говорится в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, 29 декабря 2021 года заплатил за юридические услуги 10 990 059 гривен.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

6 января Порошенко, который находится в командировке в ЕС, заявил, что вернется в Украину 17 января.
ForUm

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