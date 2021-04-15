Власти Беларуси обязали украинского правозащитника Владимира Яворского, мужа задержанной белорусской активистки Татьяны Гацуры-Яворской, покинуть страну в трехдневный срок, передает Укринформ.

Отмечается, что его депортируют из Беларуси на 10 лет.

Также сегодня истекает десять дней с момента задержания Татьяны – ей должны предъявить обвинения или отпустить.

Основателя общественного объединения «Звено» и одну из организаторов выставки «Машина дышит, а я – нет» Татьяну Гацуру-Яворскою задержали 6 апреля.

Беларусские правозащитники признали Татьяну политзаключенной, а Европейская киноакадемия и более 50 киноорганизаций призвали освободить Татьяну Гацура-Яворскую.

По данным Tut.by, у пары четверо детей.