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Власти Беларуси обязали украинского правозащитника Владимира Яворского, мужа задержанной белорусской активистки Татьяны Гацуры-Яворской, покинуть страну в трехдневный срок, передает Укринформ.

Отмечается, что его депортируют из Беларуси на 10 лет.

Также сегодня истекает десять дней с момента задержания Татьяны – ей должны предъявить обвинения или отпустить.

Основателя общественного объединения «Звено» и одну из организаторов выставки «Машина дышит, а я – нет» Татьяну Гацуру-Яворскою задержали 6 апреля.

Беларусские правозащитники признали Татьяну политзаключенной, а Европейская киноакадемия и более 50 киноорганизаций призвали освободить Татьяну Гацура-Яворскую.

По данным Tut.by, у пары четверо детей.
ForUm

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