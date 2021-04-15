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В Донецкой области экс-депутата городского совета будут судить за призывы к изменению границ Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе облпрокуратуры.

Так, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении мужчины, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. ч. 1, 2 ст. 110 УК Украина).

Досудебным расследованием установлено, что в апреле и мае 2014 года во время стихийных митингов, проходивших на территории Константиновки, депутат Константиновского городского совета публично призывал граждан к участию в псевдореферендуме по вопросу признания государственной самостоятельности так называемой «ДНР».

Обвинительный акт направлен в Константиновский горрайонный суд. Максимальное наказание по санкции статьи - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.    
ForUm

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