Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом, сообщил Белый дом.

«Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», - цитирует Интерфакс-Украина заявление Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», - отмечается в документе.

Байден также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

«Президент Байден также четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы», - сказано в заявлении.

Лидеры обсудили глобальные и региональные темы. «Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности», - говорится в заявлении Белого дома.

В Белом доме пояснили, что этот диалог должен касаться «ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также - новых проблем в сфере безопасности».

Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом.

«Президент Байден вновь заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия», - говорится в релизе Белого дома.