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Более 3 тыс. украинских сел будут подключены к оптическому интернету уже в 2021 году. Об этом Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы запускаем платформу проекта «Интернет-субвенция», а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию», - написал он.

«Интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6000 больниц, школ и библиотек», - сообщил вице-премьер.


 
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