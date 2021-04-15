Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований 13 апреля 2021 сообщили о новом подозрении одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника «Самообороны Евромайдана Черкасской области» и журналиста Василия Сергиенко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста. Таким образом, лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления – участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал ForUm, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском на Черкасчине. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению по деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недыбалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову - убийство. Владельца киевского спортклуба «Тай» Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, разрешив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недыбалюка.