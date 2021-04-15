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Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, который пропал 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, а около 21:00 обратилась в полицию.

«Нашли мальчика!» - написал глава полиции в 13:00 15 апреля.

Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам подключили аэроразведку, полицейские проводили подворный обход, проверили заброшенные здания и колодцы.  

Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле, а также сооружения и территорию ближних сел. управления полиции.
ForUm

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