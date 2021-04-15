Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, который пропал 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, а около 21:00 обратилась в полицию.
«Нашли мальчика!» - написал глава полиции в 13:00 15 апреля.
Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам подключили аэроразведку, полицейские проводили подворный обход, проверили заброшенные здания и колодцы.
Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле, а также сооружения и территорию ближних сел. управления полиции.
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