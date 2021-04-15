Из-за стягивания Россией войск к границе с Украиной упал спрос на украинские облигации внутреннего госзайма. Об этом в Telegram сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Действительно, из-за стягивания Россией войск к границе с Украиной снизился спрос инвесторов на ОВГЗ Минфина. Как следствие – сократился объем государственных заимствований, который в последние недели составил 1-1,6 млрд гривен (ранее среднее привлечения составляло около 10 млрд гривен). Но как только ситуация на границе стабилизируется, инвесторы вновь начнут покупать ОВГЗ», – написал он.

Гетманцев добавил, что глава государства поставил задачу ускорить достижение договоренностей с МВФ относительно тех вопросов, которые Украина еще должна реализовать. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит сохранить финансовую стабильность в Украине в долгосрочной перспективе.

«Впрочем, украинская экономика имеет запас прочности. В частности, из-за перекрытия коррупционных схем на таможне и в налоговой удалось перевыполнить доходы бюджета даже в условиях коронакризиса. Также по заданию президента активизирована работа над получением финансовой помощи от Международного валютного фонда», – подчеркнул он.