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Со временем коронавирусная болезнь COVID-19 должна перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится. Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

Такое мнение выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград, сообщает РБК-Украина.

«Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем», - сказала она.

По словам Виноград, ковид со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.
ForUm

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