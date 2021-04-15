Центр общественного здоровья выпустил сборник о вакцинации против COVID-19. Там пояснили, если вы получили прививку от коронавируса, то другие, плановые инъекции следует сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.



Как рассказали в ЦОЗ, если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней, передает УНИАН.

В то же время в случае, если вы сделали прививку от COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.

«Необходима экстренная вакцинация – делайте», – пишут в рекомендациях ЦОЗ.

Но обратите внимание, если вы прививались от другой болезни, то вакцинироваться против COVID-19 можно через 14 дней. Если вы ввели вакцины против COVID-19 и от других инфекций с интервалом, меньшим чем 2 недели, вакцины все равно подействуют.



Календарь профилактических прививок от Министерства здравоохранения предусматривает обязательную вакцинацию против 10 болезней:

гепатита В,

туберкулеза,

корь,

паротита,

краснухи,

дифтерии,

столбняка,

коклюша,

полиомиелита,

ХИБ-инфекции.

Также с 2022 года обязательной станет вакцинация против пневмококковой инфекции.