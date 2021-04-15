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Иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с войсками США, которые хотят сделать это до 11 сентября нынешнего года. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Мы будем тесно сотрудничать в последующие месяцы относительно безопасного и скоординированного выхода наших сил из Афганистана», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Кроме 2,5 тыс. американских военнослужащих, в этой азиатской стране находятся еще 7 тыс. военных преимущественно стран-членов НАТО.

Скоординированный выход войск многих стран НАТО зависит от воздушной поддержки сил США.

Планируется, что после выхода иностранных сил афганские военные и работники правопорядка, которым длительное время оказывали поддержку, будут способны сами поддерживать безопасность.

Ранее о своих намерениях выводить силы синхронно из США заявила Германия.

Напомним, администрация США планирует полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября, спустя ровно 20 лет с момента наибольшей террористической атаки на Америку, которая и стала причиной военного присутствия США в этой стране.
ForUm

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