Президент США Джо Байден заявил, что настало время завершить почти 20-летнее участие Америки в длительной войне в Афганистане и приказал до 11 сентября осуществить полный вывод американский войск из этой страны.

С соответствующим заявлением он выступил в среду во время включения из Белого дома, сообщает Укринформ.

«Я уже четвертый президент Соединенных Штатов, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Два республиканцы, два демократы. Я не переведу эту ответственность на пятого», - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что сейчас пришло время закончить самую длинную войну, в которой участвует Америка.

«Время американским войскам вернуться домой», - заявил президент США.

Он отметил, что вывод сил США из Афганистана начнется 1 мая. Окончательный вывод состоится до 11 сентября, 20-й годовщины терактов 2001 года, которые втянули Соединенные Штаты в эту войну.

«Мы не будем спешить с выходом. Мы сделаем все ответственно, сознательно и безопасно, и мы будем делать это в полной координации с нашими союзниками и партнерами, которые сейчас имеют в Афганистане больше сил, чем мы», - отметил Байден.

Ранее администрация Дональда Трампа установила 1 мая нынешнего года конечным сроком для пребывания американских войск в Афганистане, заключив соглашение с талибами. Между тем, силы НАТО также планируют выйти из Афганистана.

США ввели войска в Афганистан во времена президентства Джорджа Буша-младшего после масштабных атак 9/11 в качестве радикальных мер по борьбе с терроризмом. Наибольшее количество американских военных (около 100 тыс.) находилась в Афганистане в 2011 году.

Администрация Трампа в феврале 2020 подписала с Талибаном мирное соглашение о выводе сил США из Афганистана. Сейчас в этой стране остается 2,5 тыс. американских военных, а также около 6,3 тыс. контрактников.