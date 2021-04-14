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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд т.н. «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

За действия и поведение, которые вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охмату Е. И., Томазову С. С., Махно Я. М., Лагоде А. О., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавину Н. Е., Жарому С. С., Ткачеву А. С., Рябчинскому В. С., Варванину В. А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В.М., Дриге С. С., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно.

Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Напомним, СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в г. Сухуми, Грузия.
ForUm

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