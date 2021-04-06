Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство в связи с участием игроков в международных матчах сборной так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

По заявлению Комитета по этике и честной игре УАФ и Службы безопасности Украины КДК УАФ открыл производство относительно возможного ущерба имиджу украинского футбола.

«В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в г. Сухуми, Грузия», - говорится в сообщении.

Согласно действующей процедуре КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г.р.;

Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г.р.;

Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г.р.;

Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р.;

Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г.р.;

Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р.;

Томазову Савелию Сергеевич, 1998 г.р.;

Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р.;

Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.р.

Письменные объяснения предлагается направить в срок до 08.04.2021 включительно на электронный адрес: [email protected].

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире «Лига братских народов-2020» участвовала команда «Восток-уголь» так называемой «ЛНР».

КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:

Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г.р.;

Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г.р.;

Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г.р.;

Варванину Александру Александровичу, 1997 г.р.;

Дрыге Сергею Сергеевичу, 1992 г.р.;

Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г.р.;

Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г.р.;

Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г.р.;

Зубахину Ивану Олеговичу, 1986 г.р.;

Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г.р.;

Майбороде Александру Александровичу, 1996 г.р.;

Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г.р.;

Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г.р. ;

Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г.р.;

Ткачеву Андрею Сергеевичу, 1988 г.р.;

Циндрику Сергею Алексеевичу, 2004 г.р.;

Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г.р.

Письменные объяснения предлагается направить в срок до 08.04.2021 включительно на электронный адрес: [email protected]