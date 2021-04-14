Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 87 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 16:00 15 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Заседание созвано в связи с требованием 155 народных депутатов.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр. № 4651);

2) проект закона Украины о конституционной процедуре (рег. № 4533);

3) проект закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058);

4) проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (регистр. № 4416-1);

5) проект закона Украины о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (реестр. № 5197-2);

6) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (рег. № 3774);

7) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (рег. № 4539);

8) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи (реестр. № 3364-1-д);

9) проект закона Украины о внесении дополнений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173);

10) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост (рег. № 4535);

11) проект закона Украины о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственных наградах Украины» (реестр. № 5327);

12) проект закона Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (реестр. № 4303);

13) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (рег. № 3695);

14) проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каковы транспортные средства (рег. № 4643-д);

15) проект закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (реестр. № 4644-д).