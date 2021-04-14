также в разделеПолитика
Эхо Москвы: Влияние Медведчука не уменьшилось после санкций 8
Чаплыга: «Зеленым» стоит разобраться, кто им «кинул подлянку» с «делом Дудкина» 10
Кабмин нашел должность Милованову 10
Глава Минобороны Германии обвинила РФ в провокациях возле границ Украины 12
В ЕС допускают новые санкции против России из-за войск на границе 35
Колтунович: Фракция ОПЗЖ настаивает на первоочередном рассмотрении в Раде вопросов тарифной и промышленной политики 35
Зеленский предлагает создать новый суд вместо ОАСК 11
Песков в ответ на вопрос о войсках посоветовал «повлиять на Киев» 23
Округ №87: Треть местных жителей считают, что выборы сфальсифицировали 17
Рада урегулировала вопрос о финансировании больничных с 30 июня 27
Рада освободила выпускников от обязательного прохождения ГИА 20
Тупицкий просит суд запретить УГО не пускать его в здание КСУ 15
Байден предложил Путину встретиться 35
В Кремле сказали, связано ли ограничение авиарейсов в Турцию с Украиной 84
Международные аналитики уверены, что эскалация на Донбассе вызвана серией провокаций украинских властей 34
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону 14
Вовк об инициативе ликвидировать ОАСК: президент поддался на манипуляции 14
Данилов: Украина готова дать достойный ответ на угрозы у ее границы 17

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 87 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 16:00 15 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Заседание созвано в связи с требованием 155 народных депутатов.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр. № 4651);

2) проект закона Украины о конституционной процедуре (рег. № 4533);

3) проект закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058);

4) проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (регистр. № 4416-1);

5) проект закона Украины о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (реестр. № 5197-2);

6) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (рег. № 3774);

7) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (рег. № 4539);

8) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи (реестр. № 3364-1-д);

9) проект закона Украины о внесении дополнений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173);

10) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост (рег. № 4535);

11) проект закона Украины о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственных наградах Украины» (реестр. № 5327);

12) проект закона Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (реестр. № 4303);

13) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (рег. № 3695);

14) проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каковы транспортные средства (рег. № 4643-д);

15) проект закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (реестр. № 4644-д).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
10
Теги