Завершено специальное досудебное расследование в отношении 26-летнего жителя Дебальцево, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260) УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с апреля по июнь 2015 мужчина занимал должность «командира гранатометного отделения» в составе «9-го отдельного полка морской пехоты ДНР».

Находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ, боевик воевал против военных подразделений Вооруженных сил Украины в районе вблизи села Широкино Волновахского района Донецкой области.

Обвинительный акт направлен в Волновахский районный суд Донецкой области для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанные преступления - до 15 лет лишения свободы.

