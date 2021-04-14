Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», Государственное бюро расследований совместно с Государственной налоговой службой провело выборочный анализ отдельных фирм-импортеров и выявило факты манипуляций налоговой отчетностью, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.

Применялась схема пересортицы: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся «скрутками».

Установлено, что только в январе-марте 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 270 млн грн.

«Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях», - отметил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Опираясь на выводы ГБР, соответствующая Комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности. Расследование этого, а также ряда других масштабных схем по фактам злоупотреблений при ввозе в Украину и растаможивании товаров, а также возможной причастности к махинациям сотрудников таможенной и налоговой служб продолжается и находится на постоянном контроле руководства Бюро.