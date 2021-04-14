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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Учреждения Министерства обороны Украины, чья деятельность нанесла государству ущерб более чем 15 млн гривен. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Установлено, что чиновник совместно с другими должностными лицами Минобороны незаконно передал в собственность предприятия-инвестора имущественные права на квартиры и нежилые помещения общей площадью 1471 кв.м, которые предназначались для проживания военнослужащих.

Таким образом, экс-начальник подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.
ForUm

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