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Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о закрытии ряда заведений, в частности ночных клубов, по результатам работы мониторинговых групп, сообщает пресс-служба горсовета.

«Было принято решение по результатам мониторинга деятельности субъектов предпринимательской деятельности, в частности ночных клубов, и их работы в субботу и воскресенье. Достаточно активно работали мониторинговые группы и полиция, достаточно было составлено различных протоколов. Также мы должны обратить внимание, что действительно многие заведения были закрыты, они действительно придерживались протоколов и ограничений. Но, к сожалению, в тот момент, когда некоторые выполняют, мы сейчас наблюдаем, что ряд объектов грубо нарушают карантин», - отметил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Сегодня по тем заведениям было принято решение на комиссии приостановить их хозяйственную деятельность. Речь идет о заведениях, которые добавились в список ночных клубов, которые были закрыты ранее, в частности: кальян-бар «ДИРА» (на площади Петрушевича, 5), кафе «Cat Cafe» (на площади Генерала Григоренко, 1), кафе «143 LOUNGE LVIV »(ул. Дорошенко, 7), паб «Железная шапка» (ул. Театральная, 23), ресторан-клуб «ART-HALL» (проезд Кривая Липа, 6).

«Также сегодня одним из пунктов в решении комиссии было прописано официальное предупреждение для заведения ООО «Ресторан Бачевских», учитывая фотофиксацию, которую мы обнаружили. Но, поскольку протокола не было, сегодня было зафиксировано лишь предупреждение», - отметил Москаленко.

Напомним, 1 апреля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о закрытии 20 ночных клубов и запрете продажи напитков на разлив в заведениях общественного питания, работающих на вынос.
ForUm

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