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В Одесской области освободили двух иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали в течение нескольких месяцев, сообщила пресс-служба полиции.

В феврале 2021 преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом. Установлено, что на протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление.

Потерпевший передал участникам преступной группы 600 тыс. евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место удержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

13 апреля сотрудники управления миграционной полиции Одесской области совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения освободили пострадавших.

Сейчас полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и истязании пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.
ForUm

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