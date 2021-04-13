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Служба безопасности Украины задокументировала хищение на Полтавщине почти 100 тонн дизельного топлива, сообщает пресс-центр СБУ.

По рыночной стоимости, это составляет около 3 млн грн. Сделку организовали должностные лица одного из подразделений АО «Укргаздобыча».

Досудебное следствие установило, что в течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, котрое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива, рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО «Укргаздобыча» составляют - более 830 тыс. грн. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные.

В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения АО «Укргаздобыча», сообщили о подозрении в совершении особо тяжких уголовных преступлений. Часть подозреваемых признала свою вину и добровольно возместила убытки АО «Укргаздобыча».

Мероприятия по разоблачению и документированию преступной схемы проводились под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
ForUm

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