В Украину за I квартал 2021 года импортировали на 85% больше растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используют для повышения октанового числа бензина, чем за аналогичный период прошлого года. Основной получатель – сеть АЗС «БРСМ-Нафта», поставщики – российские и белорусские компании. Об этом сообщил enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы «А-95».

Первое место в рейтинге получателей растворителей, которые представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, удерживает «БРСМ-Нафта».

«Катма Груп» – поставщик всей линейки нефтепродуктов для сети «БРСМ-Нафта» – импортировала за квартал напрямую 5,2 тыс. т. (Прим. ред-растворителей) Еще 2,3 тыс. т группа приобрела через компанию «Планета 2000». Продукт был распределен на нефтебазы «БРСМ» в Переяславском (Киевская обл.) – 6,7 тыс. т и в Шепетовке (Хмельницкая обл.) –0,4 тыс. т.», – заявляют в Консалтинговой группе «А-95».

Как отмечают эксперты, крупнейшими источниками поставок растворителей являются Беларусь и Россия, на долю которых суммарно приходится 92,6% рынка. Ввозимые растворители представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов – МТБЭ, метилового спирта, толуола, ортоксилола, технологического бензина и других и не облагаются акцизом.

«C требованием остановить безакцизный импорт растворителей уже выступил крупнейший производитель нефтепродуктов в Украине НПЗ «Укртатнафта», Нефтегазовая ассоциация Украины, «Консалтинговая группа «А-95». Решение данной проблемы является одним из пунктов меморандума между Кабинетом министров Украины и НАУ, который был подписан 2 апреля», – сообщают в Консалтинговой группе «А-95».

Как сообщалось ранее Институтом потребительских экспертиз, в бензине заправок «БРСМ-нафта» и «Sun Oil» были обнаружены ароматические амины, которые были среди присадок «дотягивающих» октановое число бензина. Они запрещены в ряде стран, опасны для автомобиля, вещество также пагубно влияет на организм и именно его связывают с онкологическими заболеваниями легочной системы.