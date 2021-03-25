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Одной из основных проблем топливного рынка остаются налоговые «скрутки», целью которых является уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого. Об этом в интервью «Бизнес.Цензор» сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Для примера он взял чек, выданный на одной из станций сети «БРСМ-Нафта».

«В этом чеке указано, что это предварительная оплата «Ведомость К». Это означает, что они возвращают потребителю, который приобрел нефтепродукты, деньги. Делают отмену. Но на самом деле никто, конечно, это топливо не возвращает, просто так прикрывается нелегальная продажа», — говорит глава парламентского комитета.

Данная манипуляция, по его словам, позволяет аккумулировать через сеть АЗС значительные суммы наличности, проводить фиктивную реализацию документов на топливо различным выгодоприобретателям для оптимизации НДС и налога на прибыль.

«Вы якобы покупаете у меня это топливо, платите безналичным способом, я вам возвращаю эту наличность за вычетом своего процента. И налоговая видит, что я по безналу продал вам этот товар, который на самом деле был продан на АЗС за наличные. Это и есть знаменитая «скрутка» НДС», — объяснил Гетьманцев.

По его словам, такие «скрутки» это системная проблема на всем рынке нефтепродуктов. Поскольку топливо очень «удобно» скручивается с другими товарами, ведь в нем нуждается весь бизнес.

Как сообщалось ранее, Консалтинговая группа «А-95» оценивает совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020 г. в сумму от 9 до 15 млрд грн.

Гетманцев отметил, что ежегодные потери бюджета из-за нарушений кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются в 10–14 млрд грн.
ForUm

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