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«БРСМ-Нафта», Мotto, SunOil и другие сети АЗС замечены в использовании лакокрасочных компонентов, которые они добавляют к бензину для повышения октанового числа. В Украине они попадают под видом импортных безакцизным растворителей. Об этом стало известно по результатам исследования Консалтинговой группы «А-95».

«В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечены операторы таких сетей, как« БРСМ-Нафта », Мotto, SunOil и другие. Явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС, что составляет 25% от общего количества станций в стране», – отмечают эксперты.

По информации экспертов, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, которые являются смесями октаноповышающих компонентов, ввозимых на мини-НПЗ и нефтебазы.

В целом, по оценкам экспертов, в 2021 году от нелегальных сделок на рынке нефтепродуктов госбюджет потеряет более 20 млрд грн.

«Потери государственного бюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году составляли около 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд», – об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам Куюна, теневой сектор состоит из нелегального производства на мини-НПЗ и нефтебазах, а также махинаций при реализации горючего, в частности через сеть нелегальных АЗС.

«Обычно считают, что теневой рынок – это газовая бочка под забором где-то на периферии. На самом деле это огромная производственно-финансовая сфера, основанная на неуплате налогов, имеет определяющее влияние на топливный рынок и наносит ощутимый ущерб государственному бюджету», – отмечает Сергей Куюн.
ForUm

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