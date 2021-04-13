Одиннадцать из 12 задержанных украинок вечером 12 апреля депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Их задержали из-за участия в откровенной фотосессии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает hromadske.

У одной украинки обнаружили коронавирусное заболевание, поэтому ее депортируют после выздоровления. Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

По словам Николенко, украинки получили минимальное из возможных наказаний благодаря консульству Украины в Дубае.

«Кроме депортации, им мог угрожать немалый штраф и тюремное заключение до шести месяцев», — напомнил представитель.

Также Николенко призвал граждан Украины соблюдать законодательство и правила поведения в других странах для безопасных путешествий.

BBC Украина отмечает, что украинки уже прилетели в аэропорт «Борисполь». С журналистами они отказались общаться, только сказали, что условия содержания были ужасными. В МИД Украины условия в изоляторе называли приемлемыми.

5 апреля стало известно, что в Дубае правоохранители задержали 40 человек за создание видеоролика, на котором обнаженные девушки стоят на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок.