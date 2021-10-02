В субботу разбился вертолет скорой помощи Абу-Даби, в результате чего погибли четыре человека. Об этом заявляет полиция Абу-Даби в Twitter.
Полиция Абу-Даби не сообщила детальных подробностей ни о месте, ни о причинах катастрофы.
Полиция заявила, что среди погибших было двое пилотов, гражданский врач и медсестра.
В ведомстве не сообщили о цели полета скорой помощи, который сегодня выполнял экипаж, лишь добавили, что они погибли "после того, как упали при исполнении служебных обязанностей".
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