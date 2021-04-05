В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 11 украинок, сообщает ВВС News Украина со ссылкой на МИД.

«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины», - рассказали в МИД.

Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.

6 апреля украинский консул должен посетить задержанных. Им грозит серьезное наказание, возможно, даже заключение.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/TfAcQK6k8q — The Mirror (@DailyMirror) April 4, 2021

Также среди задержанных голых девушек было восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

«Сейчас ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать это несколько сложно, статья достаточно серьезная - участие в развратных действиях», - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки – до 1,5 года. Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждого, организатору – 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долларов).

В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

Видеоролик, который стал поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

«Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости такого поведения, не соответствует ценностям и этике эмиратского общества», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Женщинам в ОАЭ рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и платья, которые просвечиваются. Купальники разрешены только на пляже, строго запрещено на пляже быть топлесс и тем более запрещено появляться обнаженными. Секс вне брака является незаконным. В публичных местах мужчинам и женщинам, независимо от их семейного положения, нельзя курить и употреблять нецензурные слова. Любые проявления половых отношений, чувств, объятий и поцелуев запрещены.