В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 11 украинок, сообщает ВВС News Украина со ссылкой на МИД.

«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины», - рассказали в МИД.

Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.

6 апреля украинский консул должен посетить задержанных. Им грозит серьезное наказание, возможно, даже заключение.

