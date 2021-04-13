Япония утвердила план сброса более одного миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима в океан, сообщает УНИАН.
Отмечается, что вода будет очищена и разбавлена, чтобы уровни радиации были ниже установленных норм. Однако некоторые местные рыбные промышленники вместе с Китаем и Южной Кореей выступили против. Не молчат и экологические организации.
Токио заявляет, что работы по сбросу воды, которую использовали для охлаждения ядерного топлива, стартуют примерно за два года.
Сейчас радиоактивная вода обрабатывается в рамках сложного процесса фильтрации, который удаляет большую часть радиоактивных элементов, однако не очищает полностью.
Затем отфильтрованную воду хранят в больших резервуарах. Но места заполнятся до 2022 года. Там на сегодня хранится около 1,3 миллиона тонн радиоактивной воды – этого достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского значения.
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