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Компания Johnson & Johnson 12 апреля начала поставки в ЕС вакцины против COVID-19 с однодозовым введением. До конца июня планируется поставить 55 миллионов доз.

Об этом заявили представители Европейского Союза и компания, сообщает УНИАН.

Изначально компания планировала начать свои поставки в начале апреля, но отложила их из-за проблем с производством.

«Первые дозы сегодня покидают склады для государств-членов (ЕС. - Ред.)», - сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в понедельник.

«Johnson & Johnson сегодня начинает поставки вакцин в ЕС. Очень хорошая новостей», - сказал евродепутат Петер Лезет.

Американская компания обязалась доставить в ЕС 55 миллионов доз к концу июня и еще 120 миллионов в третьем квартале, заявил в этом месяце комиссар ЕС по промышленности Тьери Бретон.

«Совсем недавно было непонятно, будет ли выполнено это обещание. Однако 50 миллионов доз являются точными во втором квартале»,- сказал Лезет, отметив, что он получил эту информацию от компании и от Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин.

Пресс-секретарь Johnson & Johnson подтвердила, что компания начала поставки в понедельник в страны ЕС, Норвегии и Исландии. Там заявили, что имеют целью поставить в 2021 году в ЕС, Норвегию и Исландию 200 миллионов доз.

Напомним, европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.
ForUm

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