Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко прогнозирует достаточно высокий уровень заболеваемости на COVID-19 до конца этого года. Об этом она заявила во время пресс-конференции на тему: «Об эпидемической ситуации в Украине, вакцинации людей с хроническими заболеваниями и особенностях вакцин Sinovac (CoronoVac) и Pfizer-BioNTech», сообщает УНИАН.

«На сегодня, если говорить об отдаленных прогнозах, то они не могут быть точными, потому что на эпидемический процесс влияет очень много факторов, в первую очередь наш поведенческий, насколько мы будем продолжать интенсивно общаться, насколько быстро мы сможем вакцинировать большое количество людей», - сказала врач.

С ее точки зрения, до конца этого года «мы будем жить в напряжении, то вводить какие-то ограничительные меры, то и ослаблять».

«Я не прогнозирую, что до конца года у нас будет ситуация такая, что мы сможем вести обычный образ жизни. Все равно заболеваемость у нас еще будет достаточно высокая, больше, чем год назад», - сказала Чумаченко.

Кроме того, эпидемиолог отметила, что чем интенсивнее идет общение людей, тем вероятнее возникновение новых штаммов вируса, которые укореняются среди населения.

«Потому что если бы люди соблюдали дистанцию, то даже если бы возникла новая мутация, то она бы не укреплялась среди людей», - добавила Чумаченко.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.