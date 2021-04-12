Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что если все будут носить маски в течение трех недель, не снимая их, то коронавирусная болезнь в Украине будет преодолена. Об этом он заявил в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале».

«Есть исследования CDC, они сказали, если бы люди на протяжении трех недель носили все маски, не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни. Мойте руки и избегайте скопления людей и при случае сделайте прививку и не только от коронавирусной болезни», - призвал Ляшко.

По его словам, год назад очень тяжело было обосновать введение карантина.

«Люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел. Сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболел тяжело. Сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат», - пояснил Ляшко.