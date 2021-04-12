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В ближайшее время Черновицкая, Черниговская и Закарпатская области могут перейти из «красной» в «желтую» карантинную зону. Такое предположение высказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, переедет 24 канал.

«Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три - четыре - пять дней перейти из красного на желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения», - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило карту карантинных зон в Украине - в «красной» зоне остаются Киев и еще 12 областей страны.
ForUm

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