В ближайшее время Черновицкая, Черниговская и Закарпатская области могут перейти из «красной» в «желтую» карантинную зону. Такое предположение высказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, переедет 24 канал.

«Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три - четыре - пять дней перейти из красного на желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения», - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило карту карантинных зон в Украине - в «красной» зоне остаются Киев и еще 12 областей страны.