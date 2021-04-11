также в разделеПолитика
Шмыгаль: Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО 9
Зеленский призвал не допустить масштабной войны 17
В Кремле исключили возможность войны с Украиной 39
США и Британия осудили провокации Москвы у границ Украины 10
Журнал «Новое время» выяснил, кто из украинских олигархов имеет самое большое влияние на политические процессы в стране 61
Саммит Крымской платформы посетит делегация США 13
Турция не будет признавать Крым частью России 14
Переговоры Украины и Турции: Зеленский и Эрдоган подписали декларацию 23
ОПЗЖ: Зеленский в очередной раз устроил «дешевое шоу» с участием силовиков, чтобы запугать оппозицию 143
Шмыгаль встретился с послами G7 20
Встреча лидеров Франции, Германии и Украины может состояться в течение недели 419
Портников: Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным 49
Польский портал Kresy.pl: Зеленский атакует Медведчука, потому что Киев не хочет переговоров с Россией 43
Зеленский прибыл в Турцию 70
Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в 2021 году 29
Госсекретарь США встретится с партнерами по НАТО из-за российских войск 20
Британских аналитиков беспокоит обострение на Донбассе, вызванное борьбой Зеленского с оппозицией, в частности с Медведчуком 75
Зубченко: Американский аналитик предупреждает Зеленского, что США «кинут» его так же, как Саакашвили в 2008 году 92

Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

«Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью», — написал он в Facebook.

За последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с 16 коллегами из других стран, в частности из Великобритании, США, Германии, Франции, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Чехии, Польши, Словакии. Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

Кроме того, в своей поддержке во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги