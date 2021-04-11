Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

«Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью», — написал он в Facebook.

За последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с 16 коллегами из других стран, в частности из Великобритании, США, Германии, Франции, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Чехии, Польши, Словакии. Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

Кроме того, в своей поддержке во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.