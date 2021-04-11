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В Германии прививки от коронавируса первой дозой получили уже 15% населения. Об этом сообщает DPA.

По состоянию на субботу 10 апреля, прививки первой дозой получили 12,7 млн человек.

Второй укол получили уже 4,9 млн или 5.9% населения.

Данные нескольких исследований свидетельствуют, что уже первая доза предоставляет определенную защиту от вируса.

После того, как в Германии в процесс вакцинации привлекли врачей, ежедневное количество вакцинаций в течение последней недели существенно увеличилось и в четверг достигло более 700 тысяч прививок в день.

Впрочем, ожидается, что скоро темпы снова временно сократятся - из-за доступности меньшего количества доз в середине месяца.

Между тем президент немецкой ассоциации экстренной помощи DIVI Гернот Маркс в пятницу предупредил, что ситуация в больницах вызывает обеспокоенность - из-за большого наплыва коронабольных.

Берлинская клиника "Шарите" сообщила о существенном росте больных в реанимации за последние 2 недели.
ForUm

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