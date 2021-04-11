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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить масштабной войны. По его мнению, для этого граждане Украины и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство.

Об этом глава государства выступая в мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что в годы Второй мировой войны Украина потеряла множество своих граждан в нацистских лагерях, застенках и каторжных работах, и о всех них страна помнит.

«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особую единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», - заявил он.
ForUm

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