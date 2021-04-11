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США будут представлены на высоком уровне во время саммита Крымской платформы, а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-летию со дня обретения независимости Украины. Об этом сообщила временный поверенный в делах США на территории страны Кристина Квин.

По ее словам, американская сторона получила уже получила приглашения и на саммит Крымской платформы, и на празднование Дня независимости Украины.

«От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», – сказала она в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, посетит ли президент США Джо Байден Киев во время празднования Дня независимости 24 августа.

Напомним, оккупанты хотят судить Порошенко за «водную блокаду» Крыма.
ForUm

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