Белорусскую школьницу задержали 29 марта за написанное на асфальте слово «Жыве». В милиции матери девочки заявили, что ребенок задержан за пикетирование, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Об этом пишут белорусские СМИ.
«Женя человек творческий, поэтому то, что у нее с собой был баллончик с краской, для меня не удивительно. Вечером 29 марта она гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочь взяла баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке «Жыве», - описывает ситуацию Ирина. - Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и их забрали».
Стоит отметить, что о задержании ребенка матери сразу никто не сообщил.
Позже оказалось, что более 2 часов ребенка допрашивали в присутствии какого-то педагога, а матери после приезда даже не дали ознакомиться с протоколом. Девочке не дали позвонить родителям, хотя она просила.
По мнению милиции, ребенок нарушил ч. 1 ст.24.23 КоАП, однако из-за возраста наказать ее нельзя. Поэтому протокол по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) составили на мать.
Надпись «Жыве», по мнению следователей, было сделано «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов».
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