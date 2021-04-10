Белорусскую школьницу задержали 29 марта за написанное на асфальте слово «Жыве». В милиции матери девочки заявили, что ребенок задержан за пикетирование, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Об этом пишут белорусские СМИ.

«Женя человек творческий, поэтому то, что у нее с собой был баллончик с краской, для меня не удивительно. Вечером 29 марта она гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочь взяла баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке «Жыве», - описывает ситуацию Ирина. - Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и их забрали».

Стоит отметить, что о задержании ребенка матери сразу никто не сообщил.

Позже оказалось, что более 2 часов ребенка допрашивали в присутствии какого-то педагога, а матери после приезда даже не дали ознакомиться с протоколом. Девочке не дали позвонить родителям, хотя она просила.

По мнению милиции, ребенок нарушил ч. 1 ст.24.23 КоАП, однако из-за возраста наказать ее нельзя. Поэтому протокол по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) составили на мать.

Надпись «Жыве», по мнению следователей, было сделано «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов».