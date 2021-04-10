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Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание. Оно касается наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

«На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16:00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ею войск у границ Украины и в оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Напомним, ОБСЕ заявляет о глушении сигналов беспилотников на Донбассе.
ForUm

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