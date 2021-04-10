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Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о новых случаях глушения сигналов беспилотников на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата большой дальности, которое повлекло помехи сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости аварийной посадки.

«Теперь аппарат будет нуждаться в полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова. В ходе полета, который длился от 20 часов 8 апреля до момента аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал такие препятствия несколько раз», — говорится в сообщении.

7 апреля БПЛА миссии ОБСЕ подвергся помехам сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что мешало его безопасной работе.

«Впервые, с тех пор как миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось из-за помехи», — подчеркнули в ОБСЕ.

Напомним, боевики обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино.
ForUm

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