В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX будут на следующей неделе. Однако дата прибытия может сместиться.

Речь идет о партии в 117 тысяч доз.

«Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолёт задрафтован ЮНИСЕФом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня», - заявил Ляшко.

Напомним, Степанов заявлял, что первые дозы вакцины Pfizer поступят в Украину на следующей неделе.