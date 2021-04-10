В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX будут на следующей неделе. Однако дата прибытия может сместиться.
Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Речь идет о партии в 117 тысяч доз.
«Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолёт задрафтован ЮНИСЕФом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня», - заявил Ляшко.
Напомним, Степанов заявлял, что первые дозы вакцины Pfizer поступят в Украину на следующей неделе.
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