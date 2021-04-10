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Венгрия отложила открытие средних школ до 10 мая. Это на три недели позже, чем планировалось .

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Правительство приняло такое решение после того, как учителя и ученики выступили против открытия учебных заведений, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Также Орбан выразил надежду, что 3,5 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии получат хотя бы одну дозу вакцины до 19 апреля, что позволит ослабить ограничения.

Смягчать карантин в Венгрии начали с того момента, как вакцинировали четверть населения.

В пятницу, 9 апреля в стране зафиксировали 7325 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 706 000 случаев инфицирования COVID-19, почти 23 000 из которых — летальные.
ForUm

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