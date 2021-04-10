За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, 10 722 пациенты выздоровели. За сутки было сделано 122 181 тест.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 10 апреля.

Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне. 3 апреля было обнаружено больше всего новых ковид-больных от начала пандемии (20 341 случай).

Ситуация с COVID-19 в регионах и количество привитых за сутки:

г. Киев — 1605/1850

Винницкая область — 438/840

Волынская область — 512/460

Днепропетровская область — 1383/2330

Донецкая область — 908/750

Житомирская область — 560/740

Закарпатская область — 225/460

Запорожская область — 741/650

Ивано-Франковская область — 134/539

Киевская область — 1133/1970

Кировоградская область — 177/700

Луганская область — 263/390

Львовская область — 1342/1910

Николаевская область — 375/269

Одесская область — 1058/710

Полтавская область — 764/770

Ровенская область — 535/580

Сумская область — 677/570

Тернопольская область — 533/650

Харьковская область — 1343/410

Херсонская область — 321/440

Хмельницкая область — 764/1000

Черкасская область — 764/50

Черновицкая область — 331/510

Черниговская область — 577/310

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Степанов спрогнозировал сроки пика третьей волны коронавируса.