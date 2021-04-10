За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, 10 722 пациенты выздоровели. За сутки было сделано 122 181 тест.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 10 апреля.
Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне. 3 апреля было обнаружено больше всего новых ковид-больных от начала пандемии (20 341 случай).
Ситуация с COVID-19 в регионах и количество привитых за сутки:
г. Киев — 1605/1850
Винницкая область — 438/840
Волынская область — 512/460
Днепропетровская область — 1383/2330
Донецкая область — 908/750
Житомирская область — 560/740
Закарпатская область — 225/460
Запорожская область — 741/650
Ивано-Франковская область — 134/539
Киевская область — 1133/1970
Кировоградская область — 177/700
Луганская область — 263/390
Львовская область — 1342/1910
Николаевская область — 375/269
Одесская область — 1058/710
Полтавская область — 764/770
Ровенская область — 535/580
Сумская область — 677/570
Тернопольская область — 533/650
Харьковская область — 1343/410
Херсонская область — 321/440
Хмельницкая область — 764/1000
Черкасская область — 764/50
Черновицкая область — 331/510
Черниговская область — 577/310
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Степанов спрогнозировал сроки пика третьей волны коронавируса.
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