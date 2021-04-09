В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ток-шоу «Право на владу», сообщает УНИАН.

Он заявил, что по прогнозам Минздрава в Украине наступает очень напряженный период и значительный рост количества заболевших.

«Мы ожидаем еще в течение недели, 10 дней - мы думаем, что мы будем еще расти где-то в рамках 25-30 тысяч, исходя из того, как развивается эпидемия», - сказал министр.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.