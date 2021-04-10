Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче из Госуправления делами самолета АН-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1 Минобороны. Ведомствам поручено обеспечить передачу в установленном порядке.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины .

В указе главы государства отмечается, что передача АН-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, которые находятся в управлении Государственного управления делами, осуществляется с целью повышения эффективности использования государственной собственности.

«Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности», - говорится в президентском указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня публикации.