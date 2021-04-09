8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта, сообщает украинская сторона СЦКК.

В тот же день передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

5 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение вооруженных формирований Российской Федерации на временно неподконтрольной правительству Украины территории, которое было размещено с нарушением линий отвода. 14 танков Т-72 были зафиксированы на полигоне в районе населенного пункта Бойковское, восточнее Донецка. В тот же день вне выделенных мест хранения вооружения на полигоне близ населенного пункта Покровка зафиксировано 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А «Лягушка» и 3 самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Также миссия продолжает фиксировать факты препятствования патрулям СММ на временно оккупированных территориях. Команда СММ находилась на железнодорожной станции «Красная Могила» около Вознесеновки на временно оккупированной территории Луганской области, однако через 5 минут член вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район, не предоставляя никаких объяснений. Вооруженные формирования Российской Федерации, с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ.

«Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков», - подчеркнули в СЦКК.