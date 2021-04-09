АО «Укрзализныця» возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее с 10 апреля к «желтой» карантинной зоне.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Высадка/посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «красную» зону ввели в Харьковской области.

В течение недели вместе с Мининфраструктуры и Минздравом Укрзализныця предоставит предложения по организации перевозок в регионе.