Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидбезопасности в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
«Государственная комиссия решила: установить с 11 апреля «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности; отменить с 10 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области», 0 написал он в Telegram.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время