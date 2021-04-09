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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидбезопасности в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила: установить с 11 апреля «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности; отменить с 10 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области», 0 написал он в Telegram.
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