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Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева задержаны трое участников преступной группировки, которая специализировалась на сбыте наркотических веществ и психотропных средств на территории Киева, Киевской, Одесской и других областей Украины (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, жители Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА с использованием водителей такси.

При этом оплата за наркотические средства осуществлялась в криптовалюте.

Кроме того, по оперативным данным, часть наркотиков контрабандным путем поставляли в Россию.

В ходе документирования преступной деятельности у участников преступной группы проведена оперативная закупка кокаина на сумму 4 тыс. долларов США.

Во время обысков, проведенных на территории Киева и Одесской области по месту жительства и регистрации членов группировки, изъято около 1 кг кокаина, более 9 тыс. таблеток МДМА, около 300 гр. других психотропных веществ, веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности. Стоимость изъятого при розничной продаже составляет более 10 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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